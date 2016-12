Redningsplanen til Olympic gikk gjennom

Et stort flertall av låntakerne i Olympic sine to obligasjonslån stemte for de framlagte løsningen fra Stig Remøy og selskapet.

Det kommer fram i en børsmelding fredag.

Herøy-rederen varslet allerede for to uker siden at de hadde den nødvendige støtten fra mer enn 2/3-deler av låntakerne. Da la Olympic Shipping fram planen som kreditorene hadde gitt grønt lys for - og som innebærer en refinansiering av selskapet.

Hovedelementet i den nye løsningen er at selskapet deles og det blir etablert et nytt subsea-selskap, Olympic Subsea, med 11 fartøy. Flere fartøy blir også solgt.

Lokale investorer i Huse-familien, søskenbarna til Stig Remøy i Marin Teknikk og Olympic-ansatt Bjørn Kvalsund, går inn med ny kapital gjennom selskapene: Seriana AS, Marin Group AS og Omega Maritime AS.

Avtalen skal sikre drifta fram til høsten 2021, og har fått godkjentstempel fra banker, verftskreditorene og mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne i de to usikrede obligasjonslånene.

Et betydelig antall ansatte miste jobbene sine. Eier og Olympic-sjef Stig Remøy har opplyst at de regner med å måtte si opp rundt 80 ansatte, og at flere trolig blir permittert.

