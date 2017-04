Herøy-båt redda dykkar

Ifølgje BBC vart det slått alarm like over klokka 14 søndag etter at kamskjeldykkaren ikkje kom tilbake til dykkarbåten sin i tide.

Nett.no skriv at «Olympic Challenger» var ved Orknøyane på eit oppdrag for European Marine Energy Center – eit forskingssenter innan bølgjekraft.

Dykkaren skal ha blitt oppdaga etter å ha lege i sjøen i to timar. Han var då fem engelske mil – rundt åtte kilometer – unna sin eigen dykkarbåt «Courage».

Mannskap på Olympic Challenger» rykte ut med ein hurtiggåande redningsbåt. Dykkaren skal ha vore i god form etter berginga.