Leiteaksjon i Herøy avslutta i natt

Politiet fekk like før midnatt laurdag kveld melding om mogleg person i sjø ved Herøybrua i Herøy kommune.

Rundt klokka 00.45 fortel operasjonsleiar Kenneth Sætre ved Møre og Romsdal politidistrikt at dei har sjekka ut eit tips frå eit vitne.

- Vi har fått melding om at personen er observert på land og det er ikkje gjort observasjon av person i sjø, seier han til Sunnmørsposten.

I ei Twitter-melding klokka 00.56 skriv politiet følgjande:

«Herøy, Nautøya: Politiet sammen med redningsskøyte, lokalt brannvesen og redningshelikopter driver overflatesøk i området mellom Nautøya og Stokksund. Bakgrunnen for søket er melding om at en person som er observert i området av et vitne, plutselig forsvant.»

Eit par minutt seinare skriv dei ei ny melding:

«Herøy, Nautøya: Så langt er søket resultatløst og ingen holdepunkter for at noen har falt i sjøen.»

Klokka 01.35 blei aksjonen avslutta.