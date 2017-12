Norge og Grønland enige om ny kvoteavtale

– Avtalen er lik den vi har hatt, men det nye for 2018 er at Norge får en kvote for skolest ved Øst-Grønland. Det kan bety spennende fangstmuligheter, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Foruten den nye kvoten på 100 tonn av dypvannsfisken skolest (tilhører torskefamilien) blir også kvoten for uer økt med 200 tonn. Kvotene for torsk, kveite, blåkveite og kvoten for bifangst av andre arter blir videreført som nå, opplyser Fiskeridepartementet.

Grønlands kvote i Barentshavet for hyse, sei og bifangst blir videreført som i år, pluss at Grønland får økt torskekvoten med 300 tonn.

Norge og Grønland er også blitt enige om å videreutvikle forskningssamarbeidet, blant annet det flerårige forskningsprogrammet om effektene av klimaendringene på fiskebestandene og økosystemene i vestnordiske farvann.