Fekk vatn i kjellaren

Fredag kveld melde 110-sentralen at brannvesenet i Herøy hjalp to huseigarar med vatn i kjellaren. Seinare på natta var Herøy brannvesen ute på – denne gong var det i Gurskøy at vatn hadde trunge inn.

I 02-tida var brannvesenet på nyute for å hjelpe ein huseigar på Herøy som fekk vatn inn. Hit kom også brannvesenet frå Ålesund med RVR-bilen.

Dette skuldas truleg regnvêret. Meteorologisk institutt melde fredag om mykje regn i Møre og Romsdal frå fredag kveld. Det er meld regn til laurdag føremiddag. Lokalt er det venta 50-70 mm på 12-15 timar, heiter det i varselet.

Temperaturstigninga og regnet gir også stor snøskredfare på Sunnmøre.

Nordvestlandet slapp likevel unna det verste. I Rogaland og Hordaland sende Meteorologisk institutt ut ekstremvarsel for lille julaften. Uvêret har allereie gitt døgnnedbørsrekord for desember i Bergen, der vart det målt 93,9 millimeter regn på 24 timar.

Mest nedbør ser likevel ut til å treffe lengre sør. Bergens Tidende skriv fredag kveld om omversvømde kjellarar og overvatn på vegane.