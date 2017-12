Leiteaksjon i Herøy julaftan

Det melde Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter i 06.30-tida sundag morgon. Dei leiter etter ein ung mann på 18 år.

Mannskap frå Norske Redningshundar, Røde Kors og frivillige deltek i aksjonen. Politiet ber bebuarar i området undersøke eigedommane sine.

Operasjonsleiar Kenneth Sætre seier litt før klokka 08 at aksjonen vil helde fram på same nivå utover dagen. Dei er interesserte i opplysningar frå publikum.

Rundt klokka 10 søndag formiddag forteller operasjonsleiar Kenneth Sætre at de framleis leitar på same nivå. Helikopter er no sett inn i søket.

Totalt er det rundt 15-20 personar frå Røde Kors og fire hundar med mannskap frå Norsk Redningshund i tillegg til politiets eigne ressursar som deltek i søket.

Den savna 18-åringen blei sist observert natt til i lørdag. Han blei meldt sakna lørdag ettermiddag.

Ifølge innsatsleiar på staden har 30 frå Røde Kors leita i natt i Volda, sørøyane, Vanylven og i Ålesund, medan det no er 24 i sving. Herøy Kajakklubb har søkt i strandsona. Søket vil fortsette.