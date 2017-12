Sakna 18-åring funnen død

Leiteaksjonen i Herøy: Stor innsats frå frivillige Etter at 18-åringen blei sakna i Herøy natt til lillejulaftan, har mange frivillige engasjert seg i leiteaksjonen.

Klokka 14.08 bekreftar politiet i ei pressemelding at det er 18 år gamle David Tarberg frå Moltustranda som er funnen omkomen. Han blei funnen ved ein liten holme sør for Nautøya i Herøy.

Det var klokka 13.20 at politiet meldte om at eit funn av ein mannsperson blei gjort klokka 12.10. Funnet blei gjort i samband med at leitinga etter 18-åringen som blei meldt sakna natt til julaftan.

Det var frivillige som søkte med ein båt langs holmane som fann den omkomne.

– Dessverre fekk saka eit tragisk utfall, men når det først gjekk slik, var det viktig for oss å finne den omkomne. Våre mannskap har gjort ein god jobb i heile julehelga. Politiet er svært takksame for den store innsatsen frå alle som har involverte i leitinga. Ei spesiell takk til dei mange frivillige som har delteke, seier konstituert politimeister Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt i pressemeldinga.