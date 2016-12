IOGT: Ver edru når barn er til stades

Kvite dagar er eit omgrep som er mykje brukt om alkoholfrie dagar. I tida før jul har IOGT Kvit jul-aksjonar landet rundt. IOGT har stand og oppmodar foreldre og andre vaksne om å skrive under på ei «Kvit jul-kontrakt» om å ikkje drikke alkohol når dei er saman med barn i jula.

Barn ynskjer vaksne som er til stades og som ter seg normalt og er hyggelege. I desember blir det drukke dobbelt så mykje som i dei andre månadene året. Juletradisjonane er fuktige i mange heimar, og mange barn gruar seg til jul på grunn av drikkinga til dei vaksne.

Alkoholforbruket i Norge har auka med omlag 40 prosent dei siste 20 åra. Det er i stor grad fleire kvinner og fleire eldre som drikk meir enn før. Ungdom derimot drikk mindre alkohol og røyker mindre hasj enn tidlegare.

Statistikken syner at ungdom bruker stadig mindre av alle slag rusmiddel, bortsett frå snus. Auken i alkoholkonsumet er det i stor grad besteforeldregenerasjonane som står for.

Foreldre lar ikkje barna overnatte

Respons Analyse har gjort ei gransking som syner at ein av ti foreldre har latt vere å sende barna sine til overnatting hos besteforeldre fordi dei er redde for besteforeldra sitt alkoholbruk.

Det treng ikkje å vere alkoholisme eller fyll før eit barn opplever det som utrygt å vere saman med vaksne med promille. Eit par glas er nok til at det skjer små endringar i framferda hos den som drikk.

Spesialkonsulent ved Borgestadklinikken, Hilde Jeanette Løberg, seier den som drikk kan bli fjasete, mindre fokusert eller meir irritabel og sint. Barn merkar endringane mykje raskare enn den vaksne sjølv. Barn er IOGT utfordrar foreldre og besteforeldre ikkje opptekne av mengda som blir drukke, men konsekvensane av inntaket.

Ho meiner det kan vere godt å ha som hugseregel at barn trivst best saman med edrue vaksne. Mange vaksne som drikk saman med barn,tenkjer nok ikkje på at barna syns det er utriveleg.

Størst auke for dei over 65

Dagens besteforeldre drikk meir enn den tidlegare besteforeldregenerasjonen. Folkehelserapporten frå 2014 syner at auken i alkoholkonsumet er størst for dei over 65 år, men og auke for dei mellom 50 og 60 år. Rusforskar Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet seier at i desse gruppene er det få som ofte drikk seg fulle, men det samla inntaket har auka og drikking er blitt vanlegare. Rossow poengterar at det ikkje er talet på drinkar som avgjer korleis barn eller andre oppfatter deg. Eldre menneske treng ikkje å drikke mykje før det merkast på dei.

Mange eldre brukar roande medikament eller sovemidlar, og saman med alkoholbruk kan verknadene av både medikamenta og alkoholen blir forsterka. Dette kan igjen svekkje dømmekrafta, ein blir ustø og det skaper utryggleik og uhygge for barna.

Med Kvit jul-aksjonen oppmodar IOGT derfor særleg besteforeldregenerasjonen, men og alle andre vaksne om å la vere å drikke alkohol når dei er saman med barn i jula. Ser du ikkje nokon IOGT-stand og får skrive «Kvit jul-kontrakt», kan du avtale med deg sjølv at du lar vere å drikke alkohol når du er saman med barn i jula.Denne avtalen kan du også signere på nettsida hvitjul.no.

Det vil gje barna tryggleik og velvere.

Per-Arne Lillebø

leiar i IOGT Region Midt-Norge