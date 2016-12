I mange år har Rønning reist rundt for å drive med det han elsker, musikken.

Med utallige timer i luften, og flere kvelder tilbrakt på hotellrom er det ikke tvil om at han har forsaket mye for musikken.

Stolt av sine sju sønner

– Det er alltid et sted man heller burde være, noe annet man heller burde gjøre. Det er jo klart at det gjennom årene har slitt på forhold. Det er vanskelig å skulle formidle følelser over telefonen. Jeg har sju sønner, de er guds gave, og er jo født inn i dette. Det er ikke et glansbilde, men jeg er så stolt av dem, og selv om de kanskje ikke tørr si annet, sier de at de er stolt av meg også, sier Rønning og legger til at han er mer redd for hva som skjer den dagen han gir seg.

Det er nemlig visdomsord fra sin egen far som har blitt til filosofien hans.

– Faren min var sjuk, og jeg hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke hadde vært der. Da sa han at istedenfor å dø i sorg, så skulle jeg heller glede meg over at jeg hadde vært der. Det nytter ikke å ha dårlig samvittighet. Samtidig som jeg har forsaket mye, har det også vært en opplevelse. Hele livet mitt er jo en reise. Som far lærte meg, så er det kun en man alltid har ansvar for i livet, og det er jo en selv, forteller Rønning.

Personlig

Han har dedikert en sang til faren, og er innom flere andre personlige temaer på platen «Längtan» hvor han mimrer om både oppveksten i Ålesund og savnet til barna som bor der.

– Jeg har aldri vært redd for å være personlig. Er man ikke personlig, klarer man ikke å fange publikum, mener musikeren som har travle dager foran seg.

