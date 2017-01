Zara Larsson klar for Ålesund

– Vi har arbeidet lenge for å få Zara til Ålesund, og vi er veldig stolte av at det nå endelig har blitt en realitet. Etter enorm suksess de siste par årene har hun nå etablert seg på stjernehimmelen som en av de virkelig store, og dette blir en sjelden mulighet til å oppleve en verdensstjerne på nært hold, sier en fornøyd bookingsjef, Steffen Kjevik.

Det blir under festivalen Ålesund Live at Zara Larsson skal holde konsert. Dette er også pressesjef Terje Erstad svært fornøyd med.

– Hun blir den desidert største artisten vi har hatt på Ålesund Live. Hun er bare 19 år, og retter seg kanskje både i alder og musikk mot et yngre publikum enn det som har vært typisk for Ålesund Live. Samtidig er Zara Larsson en artist som har nådd over en milliard avspillinger av låtene sine på nett, så hun når bredt ut, sier Erstad.

Barnestjerne

Han kaller Zara Larsson en barnestjerne som gikk direkte over til å bli voksenstjerne.

– Hun var bare ti år gammel da hun vant Sveriges svar på programmet Norske Talenter. Siden har hun etablert seg blant de virkelig store. Sammen med David Guetta har hun laget den offisielle EM-låten «This Ones For You» og de to åpnet mesterskapet med et storslått show i Paris. Zara har dessuten vunnet to MTV EMA-priser som «Best New» og «Best Worldwide Act».

Erstad påpeker dessuten at det nye albumet til Zara Larsson kommer i løpet av 2017.

Sørsida

Det har tidligere blitt kjent at årets Ålesund Live vil gå av stabelen på Sørsida i Ålesund. Nærmere bestemt betyr det arealet sør for Terminalen.

– Vi vil nok fylle hele området der hvor det vanligvis er parkeringsplass, forteller Erstad. Han sier at også det nye bryggerihuset til Momentium sannsynligvis vil bli tatt i bruk til festivalen.

– Om vi ikke er klar med egenbrygget øl til den tid, kan vi i alle fall ta i bruk lokalet, som nå bygges om innvendig.

Ålesund Live er satt til datoene 16. og 17. juni. Fra før er artister som Veronica Maggio, Åge Aleksandersen & Sambandet, Kurt Nilsen og Mikhael Paskalev klare.