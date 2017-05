Forsiden / Kultur Eit passe godt korpsapropos

1 1 / 1 Forrige

Spill/Pause

Neste

For noen tiår siden:

Eit passe godt korpsapropos

For litt sia trykte vi eit fotografi av korpsmusikarar på veg utover i båt for å opne flyplassen. Her kan vi vise heile hurven.