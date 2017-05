«Eit sensasjonelt talent»

– Skule har alltid vore litt rart for meg det, seier 23-åringen, mens han ser ut over idylliske Selvågen i Eiksund og nyt å vere heime på besøk.

– Eg hadde mange gode vener og treivst på skule på den måten, men det der med å gjere den og den oppgåva innanfor akkurat den tidsfristen, og bruke masse tid på fag eg ikkje var interessert i, det fekk det liksom til å knyte seg i meg.

– Så har eg alltid tenkt at dette er mitt problem, om eg får ein dårleg karakter i matte, eller ikkje kan alle bergartane, så kan eg jo lukkast med musikk, og så går det vel bra til slutt.

Friminutt

Sola skin, frukttrea blomstrar og sikta ut mot fjorden er klar og fin. Det blæs ein kjølig bris, men vi sit ute på verandaen, Bror Magnus godt påkledd med eit stort skjerf tulla rundt halsen, så vidt god att etter ei kule med forkjøling.

Han er heime for få ein pust i bakken og halde konsertar saman med sambuar Ida Katrine, som også får undervisning hos Elizabeth Norberg-Schulz, internasjonalt anerkjend norsk sopran og pedagog. Ei lita luke i den travle kvardagen i Wien.

Denne dagen har bebuarane på ein sjukeheim på Larsnes kjent gleda over å høyre den heilt spesielle unge songaren, som i ein alder av berre 23 år har fått eit års engasjement i sjølvaste Wiener Staatsoper og allereie no kan velje og vrake i prestisjetunge tilbod frå store operahus rundt om i verda.

Etter sjukeheimen ventar konsertar i Larsnes kyrkje og Sjøborg kulturhus.

Ikkje så hyggeleg

Svært intelligent og lettlært, interessert og nysgjerrig på nye ting og ekstremt vitebegjærlig på det han interesserer seg for, meiner folk som kjenner Bror Magnus godt. Kvikk og morosam, fokusert på det han held på med, men også til stades og med beina planta på bakken. Jåleri passar ikkje for ein sunnmøring.

Eldst av tre brør, ein ikkje så veldig hyggeleg storebror, meiner han sjølv. Ikkje så hyggeleg som han er blitt i dag.

Gjennom oppveksten har han gått heiltent inn for dinosaurar, fotballtriksing og hugseteknikk.

Og musikk sjølvsagt. Fem år gamal lærte mor hans han å spele på piano, åtte år gamal tok han det vidare på kulturskulen hos pianolærar Kåre Jørve, ein fantastisk lærar ifølgje Bror, som lærte han blant anna besifringsspel, han var ikkje så glad i å pugge klassiske stykke.

12 år gamal høyrde han faren sitt band i eit 70-årslag, blei inspirert av gitaristen der og begynte ivrig å lære seg sjølv ved å studere videoar på nettet.

Sang surt

Han var fast bestemt på å bli jazz- og bluesgitarist, og hadde gitar som hovudinstrument då han kom til musikklina på vidaregåande i Fagerlia. Og då fylgde det med song som biinstrument.

Han hadde sunge nokre gonger før, med band, popballader og slikt. I starten let det ikkje heilt reint blir det sagt, men det gjekk seg til.

– Eg var vand til groove og ein setting med band, og syntest klassisk song var noko merkelege greier. Berre å skulle stå rett opp og ned og syngje. Eg tok det ikkje seriøst i det heile, flaksa med armane og tulla og tøysa og parodierte operasong då eg skulle framføre Grieg på tentamen.

Likevel ville dei at han skulle byte hovudinstrument til song, og plutseleg sat Bror Magnus på bussen til Trondheim saman med to skulekameratar som også var blitt plukka ut til talentprogrammet på NTNU, med undervisning ein gong i månaden.

Kameratane ertar Bror Magnus med at han strauk på teoriprøva til konservatoriet på NTNU, men ifølgje Bror Magnus vart han sjuk og fekk ta opp att prøva.

Sensasjonelt talent

Den unge sunnmøringen har vakt oppsikt med stemma og talentet sitt.

«La meg bøye meg i støvet for den mest fantastiske stemmebegavelsen som har sett dagens lys i Norge på mange, mange decennier» skriv det kjente klassisk-orakelet, musikkmeldaren og programleiaren Kjell Hillveg i Dagsavisen, under tittelen «Et sensasjonelt talent». Utgangspunktet var ein ny cd med repertoaret til tenorlegenden Jussi Bjørling, gitt ut av ein dristig 21-åring frå Sunnmøre, som også hadde imponert under fredsprisutdelinga i Oslo.

«Man forventer at Bror Magnus Tødenes står aller forrest i morgendagens konkurrence om at vere sin generations største tenor» skreiv Politiken i eit portrett med den unge nordmannen under Copenhagen Opera Festival i fjor.

Han er yngstemann i soliststaben på Wiener Staatoper, der han jobbar med dei store operanamna og hoppar inn i roller der prøvetida er nede i så lite som fem minutt.

– Det skjedde faktisk ein gong, med wienerfilharmonikarane. Dei berre viste meg kor eg skulle stå og gå når eg kom inn på scena, og så var det rett på med orkesteret. Då var det praktisk å vere lettlært.

Det prestisjetunge eittårsengasjementet var 1.-premien i ein sangkonkurranse i Italia i 2015. Etter to år på konservatoriet i Trondheim følte Bror Magnus for et miljøskifte, og tok eit utvekslingsår på konservatoriet i Roma for å lære italiensk og ta timar hos Elisabeth Norberg-Schultz. Det blei full klaff.

– Eg ante ikkje at song kunne vere så konkret. Ho har lært meg å ha fysisk kontroll på kroppen, som jo er instrumentet for ein songar. Det var så bra at eg flytta til Stavanger, der ho også underviser, seier Bror Magnus, som dermed droppa siste året og Bachelorgraden på konservatoriet i Trondheim.

Tøft på wieneroperaen

Det har gått i eitt sidan han byrja på wieneroperaen i fjor haust. 25 ulike roller, innhopp for folk som blir sjuke, hyppige skifte av produksjonar.

– Operaen i Wien er på topp når det gjeld å produsere førestillingar, med eit snitt på 330 nye produksjonar per år. Inn med kulissane om morgonen, ut igjen på kvelden, ny produksjon neste dag. Ofte er det rett på scenen utan prøve med orkesteret først.

– Ein lærer jo mykje og blir kjend med eit stort repertoar, men sjølv likar eg best når ein kan utvikle og skape noko over tid. Draumen er å ha base i Oslo, og jobbe frilansar der ein kan styre kva oppdrag ein vil jobbe med, fortel Bror Magnus. Det er ikkje fritt for at han lengtar heim, både til sambuaren i Stavanger, familie og vener og norske forhold.

– Korleis er det å vere yngst?

– Det går greitt. Eg er oppvaksen på ein liten plass, med mykje vaksenkontakt. Yoga og meditasjon er ein viktig måte å halde fokus på, separere tankane. Skilje konstruktive tankar frå dei som berre tappar ein for energi.

– Av og til kjeftar dirigenten på meg, og kritiserer måten eg syng på. Mange er kjekke og greie, andre er opptekne av maktposisjon, og eg er yngst. Men eg er godt førebudd. Og når eg veit at det eg gjer er riktig og godt, så spør eg berre om kva dei meiner, og foreslår at vi tek det om igjen. Så syng eg akkurat det same ein gong til, dirigenten har fått markert seg og så går vi vidare.

Vil røre folk

Han likar å setje seg inn i epokane han syng frå, lese om komponistane, tida dei levde i og settingen musikken blei til i. Han jobbar hardt og mykje på eigen hand, og har brukt tusenvis av timar på å studere avdøde tenorlegender som Caruso, Gigli og Bjørling. Sopranen Maria Callas også. Så godt at han synest han kjenner dei personleg.

Sjølv jobbar han med å bli sterkare i det øvste registeret. Han vil satse på Bel Canto, ein musikktradisjon som oppstod på 1500-talet og nådde høgdepunktet tidleg på 1800-talet. Bel Canto betyr vakker song.

– Her får du ikkje hjelp av den fantastiske musikken frå dei store orkestera, som du gjer hos Puccini og Wagner. I Bel Canto er ein SÅ avhengig av at songaren er god.

– Eg vil syngje vakkert, røre folk. Å få alle si merksemd er veldig spesielt.

Etter Wien ventar to månader i Salzburg, der han blant anna skal synge bodbringaren i Verdis «Aida», og syngje saman med Plácido Domingo i ein annan produksjon.

Mykje takkar han nei til, store roller på store scener. Som Don José i «Carmen». Han synest det er for tidleg, vil ikkje ha roller der han ikkje fyller skoa. Han har god tid. Og tek avgjerdene åleine, det er ingen andre som passar på.

– Korleis opplever du suksessen?

– Eg brukar ikkje tid og fokus på å tenkje på det, orkar ikkje å bli så gira. Det skjer så mykje bra at eg ikkje rekk å tenke på kor bra det er. Byrjar eg med det, og på ansvaret og presset som følgjer med, får eg feil fokus.

– Eg har tenkt å halde på i mange år framover. Og eg tenkjer at om eg berre held fram med å fokusere på dei tinga som utviklar meg og gjer meg god, så vil nok folk invitere meg til å syngje.