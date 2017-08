Håper å få Warholm med i TV-serie - som seg sjølv

Endå ein gong skal Ulstein setjast på kartet. Denne gongen ikkje på knappe 50 sekund, men på 10 x 50 minutt.

Haustsesjonen for innspelingane av TV-serien «Heimebane» er nemleg i gang. Høddvoll og andre stader i Ulstein kommune er arenaar for mesteparten av storsatsinga til NRK, som kjem på lufta til neste vår.

– Ideen fekk vi for om lag tre år sidan. Den gongen tenkte vi i retning ein Ola By Rise-type som trenar. Det vil seie ein trenar som kanskje både er for snill og for akademisk, fortel Yngve Sæther, produsent i Motlys, som lagar serien saman med NRK.

– Så var det svigerfaren min Johan Ottesen som foreslo ei kvinne i hovudrolla. Den ideen tende vi på. Vi tenkte først i retning ein klubb a la Rosenborg eller Brann. Men så begynte vi å tenke på at det hadde vore fint å spele inn serien ein plass med fin natur, og då dukka Ulsteinvik fort opp. Hødd ved Sindre Eid tende på ideen med ein gong og har tatt oss imot med opne armar.

Warholm får birolle?

Det var på tale på at klubben i filmen skulle vere Hødd. Men det enda opp med den fiktive klubben «Varg». Trenaren for laget blir spelt av Ane Dahl Torp - og den store stjernespelaren av John Carew. Alle involverte vi snakka med frå NRK og Motlys håper at serien få ekstra merksemd sidan serien blir spelt inn i nettopp Ulstein. Kommunen er jo godt kjend for fotballaget Hødd, som vann cupen i 2012..

Dessutan er den nybakte verdsmeisteren på 400-meter hekk, Karsten Warholm, frå Ulstein.

Og ifølgje serieprodusentane er det ikkje umogleg at Warholm sjølv dukkar opp i ei lita rolle i TV-serien – som seg sjølv, gjerne i trening på Osnessanden vest for Ulsteinvik sentrum.

Men det kjem an på om Warholm har tid til å bli med i serien.

- Det her blir min motivasjon fra no av 600 personar møtte opp i Ulsteinhallen for å hylle Karsten Warholm

Får Carew-skryt

John Carew er ein av dei som håper det. Den tidlegare fotballproffen er sjølv stor fan av Warholm. Dei møtte kvarandre i Oslo så seint som laurdag, dagen etter Warholm kom heim frå VM i London.

–Karsten er ein kjempekar. Han er jo berre ein fin fyr som likar å springe. Ja, Karsten kjem alltid til å vere den same godguten han alltid har vore, seier Carew til Sunnmørsposten.

