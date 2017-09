Fem tusen til Ulstein-feiring - sjå bildeserie

Smp.no følgjer feiringa - trykk oppdatér for siste versjon av saka

Ulstein group feirer 100-årsjubileum. Laurdag markerast dette med eit storstilt arrangement i dokkhallen på Ulstein Verft.

Ved 15-tida var folket byrja å strøyme til dokkhallen for i anledning feiringa. Publikumsgrensa på 5000 personar er nådd og på programmet står både lokale og nasjonale aktørar.

Sigrid, ungjenta frå Ålesund som har erobra spelelister over heile verda med låta Don`t kill my vibe, spelar. Rappegruppa Madcon og årets nykommer i 2016, Cezinando, er også kjende artistar som har tatt turen til dokkhallen. Saman med Ulstein mannskor, saksofonisten Webjørn Sæther, og voldingen Bendik Hustadnes, skal dei står for underhaldninga under feiringa. Ei feiring som blir leia av TV2 profilen, Thomas Numme.

– Dokkhallen set rammene for ei spektakulær feiring, seier kommunikasjonssjef Lene Trude Solheim i ei pressemelding på førehand.

Ulstein Group Stakar ut kursen for nye 100 år Snart skal Ulstein byggje båtar igjen, men første skal det feirast. Det er 100 år sidan industrieventyret starta.