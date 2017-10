Opera om Vestlandet og sildebonanzaen i femtiåra

Operasjef Kari Standal Pavelich er fiskehandlardotter frå fiskerihovudstaden Ålesund. No er ho langt inne i dei lengste og mest hektiske operadøgna fram mot premieren på Eid onsdag den 4. oktober. Sjefen har berre eitt problem i denne samanhengen: Ho likar ikkje sild. Som mat.

– Nei, dessverre, det er noko med alle desse hårtynne beina eg aldri greidde å reinske bort som barn.

– Men no vil eg til gjengjeld lære alle andre å like sild, sprudlar operasjefen. Sju år etter den førre urpremieren i Opera Nordfjord, Fotball, er det klart for ein ny.

