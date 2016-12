Storhandel i Havila-aksjen etter kriseløsning

Se ajourført aksjonærliste i Havila Shipping under

Før helga, mens utsiktene var på det mørkeste, ble det fredag kun handlet 51 ganger i Havila-aksjen. Omsetningen var nede på knappe 150.000 kroner.

Mandag kom nyheten om at kreditorene i obligasjonslånene ville stemme for den framlagte kriseplanen, bare kort tid før fristen som var satt for å komme til en løsning – og unngå konkurs.

Aksjer verdt 13,5 mill.

Og med det skjøt både aksjekursen og omsetningen i været. I løpet av ukas to første dager ble det gjort flere enn 1300 handler.

8,2 millioner aksjer til en verdi av nær 13,5 millioner skiftet hender i selskapet, som torsdag har en børsverdi på knappe 40 millioner.

Les siste saker om Havila her

Gevinst

Havila var blant børsvinnerne og toppet lista på tirsdag, med en oppgang på 18 prosent. Ifølge E24.no var det mange mindre aktører i nettmeglerfirmaet Nordnet som har benyttet anledningen - og mange har trolig hentet pen gevinst.

Storhandelen har ført til at antall aksjonærer har økt. Ved årsskiftet, da oljenedturen hadde halvert aksjekursen, besto lista av drøyt 1000 aksjonærer, mens en liste ajourført onsdag inneholdt hele 1372 oppføringer.

(saken fortsetter under)

Mange taper

Letta stemning på Havila-huset Reiarlaget til familien berga på bursdagen Yngstemann i Sævik-familien kunne knapt fått ein betre bursdagspresang enn nyheita om at Havila Shipping unngår konkurs. – Det har vore ein reell usikkerheit ved om folk hadde arbeid å gå til i morgon, seier Vegard Sævik.

Smp.no presenterte tirsdag en liste over de lokale aksjonærene som var inne i rederiet ved årsskiftet.

Dette er aksjonærer som i hovedsak taper sine investeringer på restruktureringen av selskapet. Før oljestupet og kursnedgangen slo til for alvor sommeren 2014, var aksjene til disse 286 aksjonærene samlet verdt nærmere 100 millioner kroner.

Les også:

Redersjef ydmyk for tap, men enkelte solgte med gevinst (krever abonnement)

(saken fortsetter under)

Resultat etter 3. kvartal Havila dobla underskotet Havila Shipping hadde eit underskot på 100 millionar kroner etter tre kvartal i år. Restruktureringa av konsernet åleine har kosta 36,8 millionar kroner så langt i år, ifølgje kvartalsrapporten.

Havila Shipping: Mange aksjonærer taper på Havila-nedturen En lang rekke lokale småaksjonærer taper penger på at aksjekapitalen i Havila-rederiet går tapt.

Men lista viser kun hvordan eierforholdene var på det tidspunktet, og noen har også tjent ved å selge seg ut.

Samtidig vil tidspunktet for kjøpene avgjøre hvor store tapene vil være.

Her kan du se de lokale aksjonærene som var inne i Havila ved årsskiftet