Superyachten overlevert fra Kleven

Yacht nummer to til den newzealandske milliardær Graeme Hart forlot Kleven-verft i Ulsteinvik i helga. Det bekrefter kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund i Kleven til smp.no.

Den 116 meter lang yachten seilte fra verftet på lørdag, og hadde en sving innom Sulafjorden før den satte kursen sørover mot Tyskland, og forlot norsk farvann i løpet av søndagen.

Ifølge AIS-sporingen til fartøyet er destinasjonen Bremerhaven, hvor også søsteryachten Ulysses ble utstyrt etter at den ble levert fra Kleven i 2015. Den ble lagt ut for salg i sommer.

Ville ha endringer

Den nye yachten er noen meter lengre enn den forrige Hart bestilte, og er blitt noen måneder forsinka fordi milliardæren ba om endringer underveis.

Nylig var den ute på første prøvetur i indre fjordstrøk.

Fartøyet som er spesiallagd for ekspedisjoner i røffe farvann, er designet av Marin Teknikk i Herøy. Den har plass til 66 personer og skal utstyres med luksuriøst interiør før den er klar for bruk.

Nytt segment

Smp.no har tidligere skrevet om hvordan Kleven er blant verftene som har kapret nye marked etter at oljenedturen satte inn.

Samme år som yachten ble bestilt - i 2013 - skulle 11 av 12 skip i ordreboka til Kleven leveres til offshore. Denne høsten er bare en tredel av de 18 fartøyene i bestilling til rene offshorekunder.

I en pressemelding mandag formiddag skriver skipsbyggerkonsernet at den første yachtkontrakten med Hart representerte starten på et skifte til et nytt segment for verftet.

Ordrelista til Kleven i dag inneholder alt fra hurtigruteskip og hybridferjer til fiskefartøy, brønnbåter og en slaktebåt til oppdrett.

I tillegg har Kleven fortsatt under bygging en serie med ankerhåndteringsfartøy for danske Maersk - og et kabelleggingsfartøy for ABB - som alle skal inn i offshoremarkedet.