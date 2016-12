Deler Olympic i to og selger tre båter

Lokale investorer går sammen med hovedeier Stig Remøy inn i en løsning som restrukturerer og refinansierer virksomheten i Fosnavåg-rederiet Olympic Ship AS.

Det kommer fram i en pressemelding fredag formiddag. Selskapet har også sendt ut børsmelding hvor de redegjør for kriseløsningen.

Avtalen sikrer videre drift og er akseptert av de sikrede långiverne, verftskreditorene og mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne til selskapets usikrede obligasjonslån.

Minst 80 sjøfolk sies opp

Som en følge av at rederiet selger unna flere skip, vil et betydelig antall ansatte miste jobbene sine. Eier og Olympic-sjef Stig Remøy opplyser at de regner med å måtte si opp rundt 80 ansatte, og at flere trolig blir permittert.

– Det er beklagelig at vi er nødt å si opp så mange gode medarbeidere, og vi skulle gjerne ha vært dette foruten. Samtidig gjør løsningen at vi vil kunne beholde hoveddelen av vår arbeidsstokk. Det har vært et viktig mål for oss, selv om vi i dag også tenker på de kollegene som ikke kan bli med Olympic videre, sier Remøy i pressemeldinga.

Letter gjelda med 1,7 mrd.

Hovedelementet i den nye løsningen er etablering av et nytt subsea-selskap, Olympic Subsea AS. Det tilføres 400 millioner kroner i ny egenkapital, reforhandlede lånebetingelser og forfallsprofil på lånene. Samtidig reduseres selskapets samlede rentebærende gjeld fra 5,5 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner.

– Vi har fått på plass en løsning som både er langsiktig og bærekraftig. Vi sikrer hoveddelen av virksomheten og arbeidsstokken, og Olympic er refinansiert frem til utgangen av oktober 2021. Som en del av løsningen blir det etablert et nytt Olympic-selskap som får tilført nødvendig kapital til å komme gjennom den konjunkturnedgangen hele næringen nå opplever, sier Stig Remøy.

Lokal kapital

Selv går Remøy inn som hovedeier med en aksjepost på 70 prosent i det nye selskapet. Med på laget har han tre lokale investorer. Husefamilien deltar gjennom investeringsselskapet Seriana AS, den andre investoren er Marin Group AS. I tillegg kommer også COO i Olympic Shipping AS, Bjørn Kvalsund inn på eiersiden gjennom selskapet Omega Maritime AS.

Dagens aksjonærer er tilbudt å tre inn på samme vilkår som de nye investorene.

– Vi er tilfreds med at vi fant løsningen her lokalt, gjennom investorer som både kjenner vår virksomhet og markedet. Dette vil gi arbeidsro og forutsigbarhet i et turbulent marked, men det vil også posisjonere selskapet for å ta del i veksten den dagen konjunkturene snur, sier Remøy.

De lokale investorene er også tilfreds med etableringen av det nye selskapet, og understreker at de ønsker å innta en rolle som finansielle aktører.

– Vår investering er basert på at vi anser Olympic som et interessant og fremtidsrettet selskap. Det har selvsagt også betydning at en står overfor et lokalt selskap innenfor en bransje som vi kjenner godt, sier Seriana AS sin representant, Pål Huse.