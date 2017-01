Leier ut til «Rem Installer»

Så langt har Ålesund-firmaet Uptime International satsa nesten utelukkende på salg. Nå satser de også på utleie.

På grunn av lang frakttid av offshore gangbruer til for eksempel Asia, vurderer firmaet å etablere utleieenheter i utlandet.

Opptil 42,5 meter

Gangbruene som Uptime leverer offshore er opptil 42,5 meter lange. De kan brukes både innen olje og gass og i vindmølleparker.

– Hovedutfordringa dersom en skal leie ut en gangveg er tidsaspektet med å frakte den med skip. Til Mexicogolfen tar det gjerne en måned, sier Svein Ove Haugen i Uptime.

– Vi ser nå på å sette opp utleieenheter i utlandet, typisk Houston for Mexicogolfen, Abu Dhabi eller Dubai for Midtøsten og Singapore for Asia, forteller Haugen.

Han forteller at det i vanskeligere tider ikke er alle som ønsker å binde mye kapital. Da kan utleie aktuelt.

«Rem Installer» leier

De første utleiekontraktene for Uptime si 23-meters gangbru er nå signert. Begge kontraktene går til Nordsjøen.

Tidligere «Rem Installer», som nå skal hete «Normand Jarl», skal gjennom Solstad Offshore leie ei gangbru i 23 måneder. Skipet skal arbeide i prosjektene «Gode Wind I», «Gode Wind II» and «Borkum Riffgrund» utenfor Nederland og Tyskland, melder Uptime i ei pressemelding.

Også Eidesvik Offshore leier ei tilsvarende gangbru, her er det Siemens Wind Power som er kunde.