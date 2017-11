Stortinget forhandlar om «Sett Sjøbein»

Regjeringa tok ut løyvinga til Sett Sjøbein på 2,5 millionar kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Sidan har både KrF og Venstre lagt dei inn igjen i sine alternative budsjett, skriv Fiskeribladet Fiskaren.

– Vi reknar ikkje med å få vite noko før i desember, seier Janita Arhaug, leiar i Sett Sjøbein, til Sunnmørsposten.

Organisasjonen er finansiert over statsbudsjettet med 2,5 millionar kroner pluss to millionar frå næringa sjølv.

Ifølgje Arhaug er det eit stort behov for å synleggjere sjømatnæringa for ungdom.

– Det er mykje mangelfull informasjon om sjømatnæringa blant ungdom, lærarar og foreldre, seier Arhaug etter tre år i jobben.

Får skryt frå departementet

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet er for så vidt raus med rosen av Sett Sjøbein sjølv om dei vil ta bort støtta:

– Prosjektet har vore fantastisk bra. Søkarmassen til marine fag er opp på alle trinn. Tala er kjempegode. Så no er vi i mål, i alle fall midlertidig. Då har vi valt å nedprioritere tiltaket i denne omgang, seier Angelvik til IntraFish.

– Dette er eit arbeid som krev kontinuerleg innsats, svarer Arhaug overfor Sunnmørsposten.

Ikkje første gong

Også i 2015 tok den blå-blå regjeringa ut prosjektet i sitt forslag til statsbudsjett, før det vart vidareført etter forhandlingar med KrF og Venstre. No kryssar Arhaug fingrane for at dei to partia igjen får dette til.

Vinnaren av Sett Sjøbein sin marine student-bootcamp 2017 Er dette framtidas måte å kjøpe makrell? Vakuumpakka, beinfri makrell med ulike smakar skal få nordmenn til å ete makrell til middag.

– Det unike med Sett Sjøbein er at heile breidda av næringa, både fiskeri, havbruk, industrien på land og leverandørindustrien får synt seg fram for ungdomen, seier Janita Arhaug.

– Ungdom og folk flest anar ikkje at det er eit enormt tal ulike typar jobbar i næringa. Nesten uansett kva dei utdannar seg til så kan dei faktisk sikte seg inn mot ein spanande jobb i sjømatnæringa, seier ho.