Olympic bekrefter salg av skip

For ei uke siden kom det meldinger om at Olympic var i ferd med å selge offshoreskipet Olympic Athene.

Da ville Olympic selv ikke kommentere saka, men nå bekreftes det:

I ei børsmelding i dag, tirsdag heter det at Olympic Athene - et heleid datterselskap av Olympic Ship, har inngått avtale om salg av skipet til Swire Pacific Offshore, og at overlevering til ny eier er gjennomført, også dette i dag.

- Salget vil medføre uvesentlige regnskapsmessige effekter på resultatet for fjerde kvartal, og en positiv kontanteffekt på 70 millioner kroner etter innfrielse av lån, heter det i meldinga.

Olympic Athene er omtalt som et subsea- og konstruksjonsfartøy. Det ble bygd ved Kleven verft i 2013, og har, med sine 115 meter, vært blant de største i flåten til rederiet.