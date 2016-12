– Håper Olympic lykkes

Det sier investoren Pål P. Huse i investeringsselskapet Seriana AS. Han er daglig leder i selskapet, som han driver sammen med broren Inge Huse på Harøya. Flere lokale investorer har gått inn i Olympic for å gi rederiet et økonomisk grunnlag å drive videre på.

Blanding av idealisme

– På hvilket grunnlag går dere inn?

– Det er en blanding av idealisme og ønske om å tjene penger. Det er fint å få bidra til å hjelpe et lokalt rederi, sier Huse.

Til å leve med

– Er du fornøyd med den løsningen rederiet har kommet fram til i denne saken?

– Det er en balanse mellom hva de ulike interessentene ønsker. I denne saken har det vært en langvarig prosess. Den løsningen vi har fått er til å leve med, sier Pål. P. Huse.

Tre lokale investorer

Ifølge pressemeldinga fra Olympic går stig Remøy inn som hovedeier med en aksjepost på 70 prosent i det nye selskapet. Med på laget har han tre lokale investorer. Foruten Husefamilien gjennom investeringsselskapet Seriana AS er også Marin Group AS, der Svein Rune Gjerde er daglig leder. I tillegg kommer også COO i Olympic Shipping AS, Bjørn Kvalsund inn på eiersiden gjennom selskapet Omega Maritime AS.

Investeringsstrategi

- Investeringen i Olympic passer godt inn i vår investeringsstrategi. Selskapet representerer en bransje som vi kjenner godt, og det er selvsagt også viktig for oss at det unike maritime miljøet i Norge opprettholdes. Dette sier Svein-Rune Gjerde, daglig leder i Marin Group AS i pressemdlinga fra Olympic.