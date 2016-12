Kopperstad rådmann i Herøy til 2020

Det melder kommunen på sine heimesider.

Kopperstad har fungert som rådmann etter at Erlend Krumsvik gjekk av for to år sidan, og var assisterande rådmann føre det. Tilsettinga skjer etter forhandlingar.

63-åringen frå Fosnavåg har mellom anna studert arbeids- og organisasjonssosiologi ved Universitetet i Oslo og er jordskiftekandidat frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Les fleire nyheiter frå Søre og Nordfjord på smp.no