Rem slipper med lavere bot fra børsen

Børsen opplyser i en pressemelding mandag at selskapet slipper unna med å betale 329.200 kroner i bot for brudd på kravet til likebehandling i forbindelse med Solstad-fusjonen. Beløpet tilsvarer to ganger årlig kursnoteringsavgift.

Tidligere har styret i Oslo børs vedtatt å ilegge Rem Offshore en bot på 493.800 kroner, som tilsvarer tre ganger årlig kursnoteringsavgift.

Rem anket den opprinnelige bota, og argumenterte med at det var nødvendig å forskjellsbehandle aksjonærene. Samtidig har de tatt grep for å komme aksjonærene i møte, noe som er årsaken til at børsen senker bota.

Det tidligere selskapet til Herøy-reder Åge Remøy, har nå formelt skiftet navn til Solship Invest 1 AS.