Nest beste Herøy-år

Året er dermed det nest beste gjennom tidene, berre slått av 2011.

Tradisjon tru har avisa fått rekneskapsførar Gunnar Sævik til å rekne ut inntektene til fiskebåtane i Herøy.

Han meiner at det låg til rette for rekordår i år. Men salet av to reketrålarar ut av kommunen har ført til lågare inntekter for reke/torsketrå -flåten, og det har gjort eit forholdsvis stort utslag.

– I tillegg har kvotesal og forseinka levering av eit nybygg gjort sitt, seier Gunnar Sævik.

Ringnotgruppa er framleis den mest inntektsbringande i Herøy, med samla fangstinntekter på 772 millionar kroner i 2016. Det er 127 millionar meir enn i fjor.

Reke/torsketrål fiska for 321 millionar, ein tilbakegang på 193 millionar.