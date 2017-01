Åge Remøy vil ikke inn i Solstad-styret

I forbindelse med fusjonen mellom Rem Offshore og Solship Invest (det nye navnet på denne delen av rederiet, journ. anm.) ble det avtalt at Åge Remøy skulle ha rett til å nominere et styremedlem i Solstad Offshore.

Remøy nominerte da ålesunder Inger-Marie Sperre, som ble valgt inn i selskapets styre fra tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen.

Les alt om Rem Offshore her

Vil ikke ha meldeplikt

Nå har Åge Remøy meddelt at han likevel ikke ønsker å nominere et styremedlem, opplyser selskapet i en børsmelding tidlig torsdag.

– Ingen Marie Sperre har på denne bakgrunn meddelt at hun trekker seg som styremedlem. Valgkomiteen vil frem mot ordinær generalforsamling vurdere om det skal foreslås nytt styremedlem i selskapet til erstatning for Inger Marie Sperre, skriver selskapet.

– Er årsaken til at du ikke vil være representert i Solstad-styret, at du ikke vil være innside og ha meldeplikt for aksjehandel?

– Ja, det er korrekt, sier Åge Remøy til smp.no torsdag.

Åge Remøy opnar for Solstad-sal Åge Remøy har ikkje forsona seg med korleis Aker gjekk fram då dei senka Rem Offshore.

Remøy-partnerne: Ein islandsk fiskekonge og ein sky svenske – Tilliten til styret og leiinga er lik null, tordna Thorsteinn Mar Baldvinsson under generalforsamlinga i Rem Offshore i januar 2010. Sidan den gong har mykje endra seg.

Har solgt aksjer

Herøy-rederen har ikke framstått som spesielt ivrig etter å utnytte sin posisjon i Karmøy-rederiet. Allerede før fusjonen trådte i kraft, åpnet han for å selge seg ut av Solstad, hvor han i dag sitter på en eierpost på drøyt åtte prosent.

– Hvilke planer har du for aksjene i Solstad?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, svarer Remøy som nylig har solgt flere mindre aksjeposter i Solstad.

Remøy har sammen med Thorsteinn Mar Baldvinsson og Magnus Roth startet opp In Nord Vest og OSV Management, som har egne planer om å investere i offshoremarkedet.