Kan tvingast til å halde fram

24. januar skal brannberedskapen i kommunen opp til debatt i formannskapet.

17 brannfolk seier opp i protest Meiner det ikkje lenger er forsvarleg å halde fram som brannmannskap i Herøy.

På grunn av misnøye sa 17 brannmenn opp jobbane sine før jul. Med tre månaders oppseiingstid, skal dei vere ute av jobb 1. mars i år.

Stillingane er lyst ut, men rådmannen skriv i sakspapira til formannskapet at det ikkje blir lett å få nye, utdanna brannfolk på plass før den tid – og viser til at det kan bli aktuelt å nytte seg av paragraf 17 i brann- og eksplosjonslova.

Her står det at kommunen i særskilde høve kan pålegge ein kvar myndig person busett i kommunen tenesteplikt i brannvesenet dersom det er naudsynt for å sikre at brannvesenet skal kunne gjennomføre oppgåvene som er lovpålagt.

– Det vil då vere naturleg å sjå til dei som har sagt opp stillingane sine, skriv rådmannen.

Han rår også til ei styrking av staben ved Fosnavåg brannstasjon, slik at dei er oppe på ein minimumsberedskap. Fram til no har dei mangla fem røykdykkarar, jamfør vedteken brannordning i kommunen.