Snart klart for skøyteis

Vermeldingane på Nordvestlandet er ganske stabile, med temperaturar like over og like under null grader fram til over helga i alle fall.

Er det andre stader dei er i gang med å lage til skøyteis? Tips Sunnmørsposten, 95400400 || 95400400@smp.no

På grusbana på Frøystad er dei første islaga lagt. Tradisjonen tru er dei i gang sjå snart det ligg an til stabil kulde.

– Vi har funne at det truleg er ein fordel med grusbane. Vi meiner at telen sit lengre utover fordi sola ikkje får så godt tak, seier Kjartan Vike til smp.no.

– No gjeld det å legge lag på lag på lag, så tynt som muleg, seier han vidare – og legg ikkje skjul på at det er mykje arbeid som gjenstår før isen er fleire centimeter tjukk og klar til bruk.

Satsar på meir skøyteis Godt over 100 skøytegåarar har dagleg nytta bana som Frøystad grendalag har laga til, fortel Vidar Hungnes.

Her kan du sjå bilde frå skøytebana på Frøystad for eit par år sidan