Åge Remøy: - Sto klar til å gå inn i Farstad

Herøyreder Åge Remøy forteller til Finansavisen tirsdag at hans investeringsselskap In Nord Vest stod klare til å gå inn med kapital i Farstad Shipping, da rederiet snudde og valgte Røkke-Fredriksen-løsningen som ble kjent mandag.

Ålesund-rederiet skal ha hatt planene klare for en emisjon på 650 millioner kroner, som skulle sørge for at rederiet skulle fortsette på egenhånd.

Remøy sier de hadde stilt opp og gitt en uforbeholden fulltegningsgaranti på kapitalutvidelsen.

- Men vi fikk beskjed om at bankene ville ha en annen løsning, sier Remøy til avisa.

Smp.no fikk også opplyst mandag at det var en lokal løsning på bordet, som kunne vært et alternativ til planen som innebærer en sammenslåing av Farstad, Solstad og Deep Sea Supply.

Akersjef Øyvind Eriksen ga imidlertid uttrykk for at det ikke var tilfellet.