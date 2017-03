2,7 milliardar til verdas første skipstunnel

– Det er fantastisk å få vere representant for den H/FrP-regjeringa med samarbeidsparti som verkeleggjorde dette unike prosjektet som vil stå som eit monument for all framtid, seier han.

–Dette er ein historisk dag, seier Elisabeth Røbekk Nørve (H) og held fram at det er fantastisk godt å oppleve at den lange kampen for auka tryggleik og framkomme for sjøtransporten, no blir teke på alvor.

Ifølgje Selje-ordførar Stein Robert Osdal er dei er klare for byggestart i 2019 , og no vil regjeringa altså bidra til at dette blir mogleg.

Heisar flagget

Stortingspolitikarane for regjeringspartia i Sogn og Fjordane jublar minst like høgt for at dei no har fått eit viktig politisk gjennomslag.

Bjørn Lødemel (H) held fram at skipstunnelen vil gje trygg reise forbi Stad.

– Og skipstunnelen vil legge til rette for næringsutvikling og regionbygging og bli eit turistmål i verdsklasse, meiner han.

Knyter kysten saman

Venstres Sveinung Rotevatn seier at det blir stadig tøffare kamp om samferdslemidlane, og han meiner Stad skipstunnel har vore skubba på i alt for mange år.

– Eg er difor veldig glad for at vi omsider har klart å skjere gjennom. No kjem tunnelen, og gir heilt nye moglegheiter for både næringstransport og passasjertrafikk. Vestlandskysten blir omsider knytt ordentleg saman, uavhengig av vêr av vind. I dag heisar vi flagget på kysten, seier Rotevatn.

Representantane held i ei pressemelding blant anna også fram at tunnelen er eit viktig miljøprosjekt i arbeidet med å få meir gods frå bil til sjø.

Dei meiner det vil gi auka turisme og leggje til rette for vidareføring av hurtigbåtruta opp kysten til Ålesund. Redusert risiko for skipsulykker, redusert ventetid for skipsfart og sikrar leveransar, og dermed lønsemd for næringslivet, blir også halde fram.

