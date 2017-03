Savnet gutt funnet i live

SISTE: – Gutten er funnet i live. Fysisk uskadet, opplyser operasjonssentralen til Møre og Romsdal politidistrikt klokka 16.37.

Gutten var hjemme sent i går kveld, men forlot så hjemmet. Han ble da meldt savnet av familien.

Norske redningshunder hadde ni hunder og hundeførere i søk, sammen med en rekke frivillige, Røde Kors, politi og Redningsskøyta.

Søndag ettermiddag ved 16.30-tiden kom den positive beskjeden om at gutten er funnet i live.

Takker leitemannskapene

Operasjonsleder Borge Amdam i politiet forteller at det har vært over 100 personer som har deltatt i søket totalt.

– Gutten er funnet i live ikke langt fra bopel. Omstendighetene er litt uklare, men vi er veldig glad for at vi fant han fysisk uskadd. Gutten blir nå tatt hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Amdam til smp.no.

Amdam retter en stor takk til Norske redningshunder, Røde Kors og alle de frivillige som har stilt opp.

– Det har vært lagt ned en kjempeinnsats, sier han.

Også politiet selv har hatt store mannskaper og hund i søk.

Leita overalt

– Vi famler i blinde og har ikke mye å gå etter sa innsatsleder på Moltustranda, Tor Inge Remme, tidligere søndag ettermiddag.

Mannskapene leita overalt etter gutten.

– Vi har lett alle steder det er mulig å komme til. Det betyr at vi også har lett i åpne naust og båter, samt i alle uthus hvor det har vært mulig å komme seg inn. Nå er vi i ferd med å se over flere steder en gang nummer to, sa Remme.

Folk i nærmiljøet ble oppfordret til å undersøke.

– Vi ber folk om å sjekke i garasjen, bilen og i uthus. Ikke bare på Moltustranda, men også i Gjerdsvika og i hele området utover mot Fosnavåg, sa Remme til smp.no sin journalist på stedet.

Droner ble tatt inn i søket for å få oversikt over steder hvor det var vanskelig å komme til. Det er kaldt i området.

– En teori kan være at han har satt seg ned et sted. Vi må finne han, sa Remme.

Hele bygda engasjert

Også Hovedredningssentralen ble varslet tidlig søndag morgen. Før det hadde politiressurser lokalt lett sammen med venner av den savnede.

Kompiser av gutten deltar også nå i letingen, fortalte Remme videre.

Rundt klokka tolv søndag sa operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt at hele bygda på Moltustranda var mobilisert og hjalp til.

– Mange frivillige har kommet til. Jeg vil tro det er mellom 30 og 40 frivillige som nå deltar i letingen, sa han da.

I tillegg leita store styrker fra Røde Kors, Politiet og Norske Redningshunder.

– Vi har ni hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder. Politiet deltar også med egne hundepatruljer. Det søkes langs strandlinja og Røde Kors er ute med to lettbåter, ved siden av Redningsselskapet som også er ute med båt. Røde Kors alene bidrar med rundt 20 personer i letingen. Til sammen er vi 30 til 40 stykker som leter i tillegg til de frivillige, sa Ferstad.

Ferstad fortalte at leitemannskapene opprettet en base på Moltu barneskule.

Klarerte strandlinja

Klokka 14.08 sa Ferstad at Redningsselskapet hadde klarert strandlinja, samt holmer i området.