Ryddar fjøra for plast før fuglane kjem

Vinterstormane har rast frå seg, og laurdag er det dugnad på Runde for å rydde fjøra før fuglane kjem. Oppmøtet er frå klokka 12, og mellom klokka 13 og 17 er det rydding, opplyser Runde Miljøsenter.

Runde er ein av fire stader i landet der «Hold Norge rent» har aksjon for å rydde i fjøra før fuglane kjem.

Fylte sekk etter sekk

Barneskuleelevane ved Bergsøy skule tok første etappe fredag. I løpet av føremiddagen rydda dei heile stranda frå Runde Miljøsenter til fyllinga ved Rundebrua. Det er ei strekning på rundt to kilometer.

6. klassingane frå Bergsøy barneskole er inne i ein tovekers prosjektperiode knytt til miljøvern og kunnskap om livet i fjøra og fuglefjellet. Malin Jacob frå «Hold Norge rent» seier ho lar seg imponere over elevane.

Fant «hengt» havsule på Runde Fuglefjellet på Runde fylles opp av plast og gamle fiskegarn Fuglene bygger reir av plast fra havet og utsetter seg for livsfare.

– Her har vi møtt barn som kan så masse og fantastiske folk å samarbeide med. Vi håper at det kjem mange, mange og er med på ryddinga. Rydding av fjøra er det viktigaste og den beste måten vi har i dag for å fjerne plast som allereie finst i havet, seier ho.

På verdsbasis døyr minst ein million sjøfugl årleg på grunn av marin forsøpling, og problemet trugar også Norges fugleliv, ifølgje Runde Miljøsenter.