Havyard-selskap cruiser inn i nytt marked

HPR har i hovedsak utført oppdrag for Havyard-konsernet – med vekt på offshoremarkedet. Framover har de imidlertid som mål å gjøre mer arbeid for andre. Kontrakten med STX France er derfor en strategisk viktig kontrakt, ifølge en pressemelding fra Havyard.

Havyard MMC og First Process fusjonerer Selskapa Havyard MMC i Fosnavåg og First Prosess på Sjøholt er blitt einige om å fusjonere. Det nye selskapet får til saman 130 tilsette.

Verdt nær 60 millioner kroner: Ny kontrakt for Havyard Skal levere utstyr til ny brønnbåt som Artic Shipping skal levere til Dess Aqua.

– Som andre bedrifter som har hatt sitt største marked innen offshore skipsbygging, så ser vi at det er utfordrende tider. Det har derfor vært et økt fokus i HPR på andre markeder, og vi har nå fått vår første kontrakt innen cruisesegmentet. Det er et viktig gjennombrudd for oss. Kontrakten er også gledelig fordi vi nå sikrer sysselsetting for en stor del av våre ansatte i flere år fremover, forteller daglig leder Nedim Jakupovic i en kommentar.

HPR ble startet opp som et datterselskap i Havyard-konsernet som har hovedkontor i Herøy.

Nå er selskapet utviklet til et eget forretningsområde med 300 ansatte. Hovedkontoret til HPR ligger i Polen, men selskapet har også underavdelinger i Norge og Danmark, i tillegg til at et nytt kontor er under opprettelse i Frankrike. Omsetningen i fjor var på rundt 150 millioner kroner som ga et positivt driftsresultat på 3,5 millioner.