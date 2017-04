Olympic tar tilbake 30 permitterte sjøfolk

Det melder Sysla.no.

– Det er totaliteten i hele rederiet, med bedre kontraktsdekning for flåten, som gjør at vi også kan ha noen båter uten kontrakt i markedet, sier Olympic-sjef Stig Remøy til nettstedet.

– Vi kommer til å ta inn igjen rundt 30 sjøfolk når båten går ut av opplag. Dette er ansatte som i dag er permitterte, sier han videre.

Rett før helga meldte Havila at de sender Havila Mercury - også det et ankerhåndteringsfartøy, ut igjen i spormarkedet, og videre at også disse tar 30 sjøfolk tilbake på jobb.

Med Olympic Pegasus ute vil Olympic ifølge Sysla.no ha seks skip igjen i opplag. De 30 som nå hentes tilbake skal fordeles på to skift, meldes det.