Planlegger nytt krillfartøy

Dette kommer fram i ei pressemelding fra Stig Remøy torsdag.

Her går det fram at krillselskapet Rimfrost merker økende global etterspørsel etter krillolje til humant konsum, og planlegger å bygge et nytt krillfartøy.

– Etter noen krevende år for hele den globale krillindustrien, er det nå klar bedring i sikte, sier Stig Remøy, eier av Rimfrost i ei pressemelding.

Patentstriden har hatt negativ effekt

Rimfrost har gjenopptatt den globale markedsføringen av sin patenterte høykvalitetsolje for humant konsum, og opplever en betydelig interesse fra det internasjonale markedet.

– Det er ingen tvil om at tilbaketrekkingen av Aker Biomarines klage til The International Trade Commission (ITC) har vært en katalysator. Patentstriden har hatt store negative effekter på det globale krillmarkedet. Med ITC-saken ute av verden, er vi positive til nye muligheter, sier Remøy.

– Rimfrost ser også et betydelig potensial for krill som fôr i oppdrettsnæringen. Vår teknologi gjør at oppdrettslaks vokser raskere og får bedre helse. Det åpner for meget store markedsmuligheter, sier Remøy.

Planlegger nytt fartøy

Han varsler nå at Rimfrost har et nytt krillfartøy under planlegging.

– Bedre markedsforhold og nye anvendelsesformer gjør meg optimistisk, og det er positivt at GIEKs regelverk nå åpner for å finansiere krillfartøy, sier Remøy.

Nådde ikke opp

Rimfrost var en av budgiverne i auksjonen på krillfartøyet Juvel, men nådde ikke opp. Dette er ikke avgjørende for Rimfrosts videre satsing, men Remøy seier at de nå fremskynder planene om å bygge et nytt og mer effektivt fartøy.

– Prosessen rundt Juvel har vært uryddig, og vi har innklaget Aker Biomarines ervervstillatelse til departementet. Norge er tjent med at det er flere norske aktører i den globale krillindustrien blant annet for å sikre innovasjon, forskning og utvikling. Rimfrost har helt klart ambisjon om å være en stor og viktig aktør på denne arenaen også i fremtiden, sier Remøy i pressemeldinga.

