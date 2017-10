Bil køyrde inn i butikk: – Vi høyrde eit veldig smell

Har du tips eller bilde? Send til internett@smp.no /95400400

Det var på Spar Fosnavåg at ein bil small rett inn i butikken måndag ettermiddag. Assisterande butikksjef Trine Moltu seier til Sunnmørsposten at butikken framleis er ope for kundar, og at ingen personar blei skada. Ho var sjølv i butikken då bilen kom.