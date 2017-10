Til sjukehus etter fallulukke ved Herøybrua

(saka held fram under)

– Vi veit førebels ikkje så mykje om korleis dette har skjedd, men mannen skal ha falt i samband med oppgraderingsarbeidet som skjer på brua for tida, opplyser operasjonsleiar Kenneth Sætre hos politiet i Møre og Romsdal.

Eit ambulansehelikopter kom til staden like etter klokka 10 og frakta mannen til sjukehus. Mannen var ifølgje politiet ved medvit etter ulukka.

Ifølgje politiet dreiar det seg om ei fallulukke. Ålesund sjukehus opplyser at skadene er moderate og at tilstanden til mannen er stabil.

Etter det smp.no forstår skal mannen ikkje ha falt utfor sjølve brua, men ulukka skal ha skjedd i samband med arbeid på ei søyle. Etter fallet skal han ha blitt liggjande på brukaret nede ved sjøen.

Både brannvesen, ambulansefolk og redningsskøyta Idar Ulstein blei difor sendt til staden for å hjelpe til i aksjonen.

Ein kriminalteknikar og politipatrulje vil jobbe på staden for å finne ut årsaka til det som skjedde.

Det er lysregulering for bilistane i samband med arbeidet. Politiet har ikkje fått melding om at hendinga får andre konsekvensar for trafikken.

Smp.no følgjer saka